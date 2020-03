Idrettspresidenten: – Glad for at styresmaktene har forstått nødropet

sport

Ordninga er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter, og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement må avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

– Vi må seie frå ståstaden vår at vi er veldig glade for at styresmaktene har forstått det nødropet idretten har kome med. Det er òg tryggjande at det er opna for nye pakkar etter kvart som vi ser utviklinga vidare, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Ho kalla pengane regjeringa no legg på bordet «ein veldig god start i ein alvorleg situasjon». Denne første pakken skal vare til ut april. Kjøll var glad for signala om at det kunne kome fleire pakkar.

Ho stilte på felles pressekonferansen med kulturminister Abid Raja i kjølvatnet av at kompensasjonsordninga vart lagd fram onsdag.

-No er vi i gang med å kartleggje korleis dette slår ut frå det minste idrettslaget til store internasjonale arrangement, sa Kjøll og minte om at idrettsrørsla åleine genererer mellom 16 til 17 milliardar kroner i året i inntekter.

– Summen av det vi driv med, er ei stor verksemd i norsk samanheng, sa Kjøll.

(©NPK)