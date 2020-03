Idrettsforbundet følgjer IOC i OL-saka

sport

Kjøll fekk spørsmål om Noregs haldning til OL på den livestrøymde pressekonferansen i Oslo onsdag.

Der var hovudbodskapen at norsk idrett vart tilført 600 friske millionar for å kompensere for tap etter herjingane av koronaviruset, men OL vart òg sett på agendaen.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har fått stadig meir kritikk for si bastante haldning om at sommar-OL i Tokyo skal arrangerast som planlagt, og Kjøll vart spurd om kva som var haldninga til Norges idrettsforbund. Idrettspresidenten fekk òg spørsmål om kva signal Noreg har sendt til IOC og om IOC bør utsetje OL allereie no.

Det siste var ikkje eit tema for Kjøll.

Kjøll forklarte at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) tysdag inviterte alle internasjonale særforbund til eit møte. Onsdag heldt møteverksemda fram.

– I dag har IOC invitert alle dei nasjonale olympiske komiteane i Europa til eit møte. Der vil ein heilt sikkert ha ein god dialog forbunde med ei rekkje utfordringar i samband med OL som skal haldast i sommar. Vi i Norges idrettsforbund held oss til dei offisielle utsegnene frå IOC om gjennomføringa av eit OL til sommaren, sa Kjøll.

Ho opplyste om at IOC har etablert ei beredskapsgruppe i samband med koronaviruset.

– Der må vi ha stor tillit til at Verdshelseorganisasjonen (WHO) og japanske styresmakter, i tillegg til IOC, tek dei rette avgjerdene i denne saka. Det er haldninga vår, og førebels uttalar ein at OL blir planlagt gjennomført til sommaren. Det er det vi held oss til inntil noko anna er sagt, sa idrettspresidenten.

