IOC-medlem Wickenheiser: – Ufølsamt og uansvarleg å planleggje for normalt OL

sport

På Twitter hudflettar den 41-årige tidlegare ishockeystjerna IOC og hevdar det er både ufølsamt og uansvarleg å insistere på at OL skal avviklast akkurat som planlagt.

Kanadiaren vart vald inn i IOC som utøvarrepresentant. Ho spelte på eit lag som vann OL-gull fire gonger på rad. 41-åringen skriv at ho vart stemd inn for å verne utøvarane, og at perspektivet hennar òg er påverka av at ho er legeutdanna med praksis ved akuttmottak.

– Frå perspektivet til ein utøvar kan eg berre prøve å forstå angsten og skuffelsen utøvarar kjenner akkurat no. Uvissa ved ikkje å vite kvar du kan trene i morgon, sidan anlegg stengjer og kvalifiseringsstemne blir avlyste over heile verda. Det er frykteleg når ein har trena heile livet for noko, skriv ho.

– Alle gleder seg til eit OL, tilskodarar, utøvarar, media, TV-publikum og sponsorane. Det er den største idrettshendinga i verda, og det er verkeleg noko å glede seg til. Men: Denne krisa er større enn sjølv OL.

Urettferdig

Ho peikar på at utøvarane ikkje kan trene og at verken tilskodarar eller andre kan førebu nærværet sitt i Tokyo på normalt vis.

– Eg synest at IOC ved å insistere på at dette skal avviklast, og med slik overtyding, er ufølsamt og uansvarleg, gitt situasjonen menneskja er i. Vi veit ikkje kva som skjer dei neste 24 timane, og slett ikkje i dei tre neste månadene, konkluderer ho.

Ho skriv at ho ikkje har svaret på om OL bør avlysast eller ei.

– Ingen veit, og det er poenget mitt. Å seie at dei heilt sikkert vil bli gjennomførte, er urettferdig både overfor utøvarane og folket i verda. Vi må anerkjenne det ukjende.

Ønskjer utsetjing

Wickenheiser er ikkje åleine om å ha eit anna syn enn IOCs offisielle standpunkt.

Spanias OL-president Alejandro Blanco seier at han ønskjer at leikane blir utsette.

– Idrettsfolk kan ikkje trene, og å gjennomføre leikane som planlagt vil berre resultere i urettferdige konkurransar, seier han.

– Spania er eit viktig land i verda, men fire månader før leikane kan ikkje utøvarane våre førebu seg på ein måte som gjer at dei kan konkurrere på like vilkår.

(©NPK)