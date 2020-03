Den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen har fått hjerneslag

sport

Det skjedde i Hansens eigen heim, opplyser generaldirektør for Det europeiske friidrettsforbundet (EA) Christian Milz i ei pressemelding tysdag kveld.

Den tidlegare norske friidrettspresidenten blir no teken hand om på intensiveininga ved det lokale sjukehuset, blir det opplyst.

– Legane har førebels ikkje komme med ein detaljert prognose, men det er venta at han vil vere på sjukehuset i minst ei veke og deretter følgjer ein betydeleg periode med rehabilitering, seier Milz.

73 år gamle Svein Arne Hansen vart testa for koronavirus på sjukehuset, og testen var negativ.

– Eg tviler ikkje på at Svein Arnes tallause vener verda rundt delar dei djupe bekymringane til friidrettsfamilien i EA, inkludert rådet og staben ved hovudkvarteret, medan vi følgjer utviklinga. Tankane våre går til kona hans Jannicke, barna og barnebarna deira i denne tida, skriv Milz.

EA vil oppdatere om Hansens helsetilstand etter kvart.

Styret i Det europeiske friidrettsforbundet skal konferere tidleg neste veke for å fordele Hansens oppgåver medan han er sett ut av spel.

Hansen, som tidlegare vart kalla «Bislett-Hansen» på grunn av at han var leiar for Bislett Games i mange år, kom inn som norsk friidrettspresident i 2003 og hadde jobben heilt til 2015.

Etter at han vart vald til president i EA i 2015, tre år etter at han prøvde seg første gong, fann han raskt ut at det vart vanskeleg samtidig å vere norsk friidrettssjef og trekte seg frå den norske posten.

(©NPK)