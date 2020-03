Russland stoppar all idrett til 10. april

sport

Russlands fotballforbund og basketballforbund og ishockeyserien KHL melde i utsegner publisert samtidig at all idrettsaktivitet blir lagd på is til 10. april i eit forsøk på å hindre spreiing av viruset.

Det står att åtte serierundar i russisk eliteserie i fotball, og ligaen melder at dei aktar å fullføre sesongen når situasjonen tillèt det.

Russland har avlyst dei planlagde landskampane i fotball mot Moldova og Sverige.

Russland er eitt av dei europeiske landa som har venta lengst med å avlyse idrettsstemner. Heilt til det siste er det spelt seriekampar i fotball framfor titusenvis av tilskodarar, trass offentleg uttrykt skepsis frå klubbleiarar, spelarar og tilskodarar.

Zenit St. Petersburgs tilhengjarar song «vi kjem alle til å døy» under kampen i helga mot Ural Jekaterinburg, der det var 33.000 tilskodarar.

Avgjerda på tysdag var venta etter at styresmaktene i Moskva måndag forbaud arrangement med fleire enn 50 deltakarar. Idrettsdepartementet tilrådde å fryse idrettsaktivitet til 10. april.

