Langrennsstjerna er som dei fleste andre rørte av situasjonen rundt virusutbrotet og kampen for å forhindre ytterlegare spreiing.

No ber han folk innstendig om å lytte til oppmodingar og retningslinjer som kjem frå styresmaktshald.

– Eg tilrår og håpar alle er med på denne dugnaden og følgjer dei råda og tiltaka som blir sette i verk. Det blir gjort for det beste for alle, og det er viktig at vi bidreg til at ikkje fleire blir smitta og at situasjonen blir verre, seier Klæbo i sin videoblogg.

Avlyst avslutning

23-åringen skulle ha avslutta verdscupsesongen i USA og Canada i desse dagane, men renna i Nord-Amerika vart avlyste som følgje av viruspandemien. Skiforbundet tok avgjerda om å droppe avslutningsrenna før Det internasjonale skiforbundet innstilte dei.

– Noko eg meiner var heilt rett, og eg er veldig glad Skiforbundet tok det ansvaret, og at FIS fann ut at dei skulle avlyse i siste liten dei òg. Det burde dei gjort for lenge sidan, seier Klæbo.

Sjølv reiste han på hytta då meldinga om avlysinga kom. Etter å ha kome dit dukka forbodet frå styresmaktene mot å opphalde seg i fritidsbustader opp.

– Eg vil berre seie at hadde eg visst at vi ikkje skulle reise på hytta, hadde eg ikkje reist. Men før det i det heile var snakk om det, var vi der, seier Klæbo i videobloggen.

Vil trene folket

Langrennsstjerna varslar vidare at han ønskjer å gi eit lite bidrag til folkehelsa i det han omtalar som «ei usikker tid» for alle. 23-åringen inviterer derfor til ei felles digital treningsøkt som han sjølv skal stå i spissen for gjennom kanalane sine i sosiale medium.

– Det er ikkje noko anna å gjere enn å halde motet oppe og smile litt, sjølv om vi er inne i ei veldig vanskeleg tid. Kva neste veke bringar, veit vi ikkje, men ei felles treningsøkt bør vi alle kunne få til, seier langrennsstjerna.

Den avlyste verdscupavslutninga tyder at Klæbo er vinnar av sprintcupen i langrennsverdscupen denne sesongen. I samanlagtcupen måtte han sjå seg slått av russiske Aleksandr Bolsjunov.

