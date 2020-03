Japansk OL-topp har fått påvist koronaviruset

sport

Det opplyser han sjølv i ei pressemelding frå Det japanske fotballforbundet, der han er president.

– I dag har ein test avslørt at eg har det nye koronaviruset, opplyser Tashima ifølgje nyheitsbyrået AFP.

I meldinga kjem det fram at Tashima har vore i Belfast 28. februar, i Amsterdam 2. mars og seinare på eit større møte i Uefa-regi. Seinare drog han til USA for å sjå dei japanske fotballkvinnene spele kamp og for å promotere ein japansk VM-søknad.

– Tidleg i mars var det ikkje den same nervøsiteten rundt koronaviruset i Europa. Alle gav kvarandre stadig vekk klemmer, handtrykk og kyss på kinnet, seier Tashima.

Førebels er det ikkje klart kva konsekvensar koronavirus-pandemien får for avviklinga av sommar-OL. Leikane skal etter planen starte 24. juli.

(©NPK)