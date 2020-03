sport

Etter Uefas avgjerd tysdag, er dette slik fotballsommaren ser ut neste år:

EM menn: 11. juni–11. juli.

EM kvinner 7. juli–1. august

Uefa-nasjonsligaen 2.–6. juni

U-21 EM menn: 9.–26. juni

Fifas klubb-VM er òg planlagt til juni neste år i Kina.

Truleg må alt vike til ei viss grad for senior-EM for gutane. Det er venta at både kvinne-EM og U21-meisterskapane til gutane blir flytta med det første, men kor langt fram i tid er uklart. Dei kan begge kome til å bli spelte først i 2022.

(©NPK)