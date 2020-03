EM-toget gjekk for Hareide

sport

I juni i fjor vart det klart at Kasper Hjulmand tek over jobben hans til sommaren. Planen var at Hareide skulle styre Danmark gjennom EM.

Koronaviruset stoppar det. EM blir spelt neste sommar, og det vart vedteke av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tysdag.

– Heile verda har stoppa opp, folk mistar arbeidsplassane, folk blir sjuke, og folk døyr. Det at eg mistar EM, blir veldig lite og ikkje noko eg tenkjer særleg på. Det er ergeleg, men denne situasjonen er ergeleg for langt fleire enn meg. Det er veldig viktig å påpeike, seier Hareide til VG.

Hareide har hatt stor suksess med Danmark. Laget har vore så godt som umogleg å slå under han, og danskane gjekk òg vidare frå gruppespelet i VM i 2018.

Kontrakten Åge Hareide har med Det danske fotballforbundet (DBU) går ut 1. august.

