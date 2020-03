Brattbakk om Ajers hemsko: – Det er urettferdig

sport

Ajer-agent Tore Pedersen sa i eit intervju med NTB førre veke at den norske landslagsprofilen kjem til å forlate Celtic i overgangsvindauget i sommar. Han sa vidare at interessa for 21-åringen er stor.

Det ergra openbert Celtic-trenar Neil Lennon, som i etterkant har vore tydeleg på at klubben eine og åleine avgjer framtida til kontraktfesta Ajer.

Den norske landslagsprofilen har to år att av den noverande avtalen sin med den skotske meisterklubben, noko som tyder at det truleg må ein god slump pengar til for å kjøpe han fri. Tidlegare Celtic-spelar Harald Brattbakk meiner tilhaldsstaden hans Ajer er eit klart minus både for forsvarsbautaen og klubben hans med omsyn til ein eventuell overgangssum.

– Mange gode spelarar i Skottland blir ikkje verdsette høgt nok fordi folk meiner at skotsk fotball ikkje er bra nok. (Virgil) van Dijk måtte gå til Southampton og spele to kampar der før Liverpool meinte han var god nok, seier Brattbakk til den skotske avisa Glasgow Times.

Samanliknar med van Dijk

Måltjuven, som spelte for Celtic frå 1997 til 2000, viser vidare til overgangssummane som var i spel då nederlandske van Dijk gjorde to klubbskifte på relativt kort tid.

– Dei (Liverpool) kunne kjøpt han for 50 millionar pund rett frå Celtic, men måtte betale 25 millionar pund meir frå Southampton. Det er urettferdig, seier Brattbakk.

Han meiner van Dijk-overgangen raske klatring på karrierestigen er eit døme på at det finst mange gode spelarar i skotsk fotball som fint ville klare seg på langt høgare nivå. Den svenske spisslegenda Henrik Larssons overgang frå nettopp Celtic til Barcelona i 2004 kan tene som eit anna døme, meiner Brattbakk.

I den spanske storklubben bidrog svensken, som skåra 174 mål på 221 ligakampar for Celtic, til meisterligatriumf.

Lønnshopp

Brattbakk innser at Kristoffer Ajer kan kome til å forlate Celtic, men ser ikkje bort frå at nordmannen bør bli verande i Glasgow-klubben i ytterlegare eit par sesongar.

Han trur i utgangspunktet ikkje at høgare lønn er ein avgjerande motivasjon for landsmannen for eit eventuelt klubbskifte, og framhevar Ajers toppkarakterar frå skulen som eit døme på at 21-åringen har hovudet på rett stad.

Samtidig innser RBK-legenda at det etter kvart vil vere dumt å takke nei til ei solid oppgradering av storleiken på lønningsposen.

– Eg høyrde at van Dijk dobla lønna då han gjekk til Southampton, og deretter meir enn dobla han på nytt då han gjekk til Liverpool. Det utgjer naturlegvis ein forskjell, og du er dum dersom du seier nei til å doble pengane dine ein annan stad, seier trønderen til Glasgow Times.

Han understrekar samtidig at eit klubbval må vere rett sportsleg sett òg.

(©NPK)