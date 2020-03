Brady gir seg i Patriots etter 20 år – veit ikkje kvar han held fram karrieren

sport

Brady stadfestar sjølv i sosiale medium at han og Patriots skil lag. Han har vunne seks Superbowl-titlar med klubben, noko som er rekord, og han er av mange rekna som den beste quarterbacken i historia i amerikansk fotball.

I eit kjensleladd innlegg takkar Brady alle lagkameratane sine, trenarar og andre samarbeidspartnarar for dei siste 20 åra i karrieren.

– Eg er takksam for alt de har lært meg, og eg har lært av alle. De har late meg ta ut heile potensialet mitt, og det er alt ein spelar kan håpe på, skriv Brady, som også takkar fansen i ei eiga melding.

– Massachusetts har vore heimen min i 20 år. Det har oppriktig vore dei to lykkelegaste tiåra eg kunne ha sett for meg, og eg har ikkje anna enn kjærleik og takksemd for tida mi i New England. De har alltid omfamna denne California-guten som dykkar eigen.

– Elskar han som ein son

Bradys kontrakt med Patriots går ut på onsdag, og agenten hans kan forhandle med andre klubbar allereie no. Patriots-eigar Robert Kraft fortel til ESPN at Brady besøkte han måndag kveld.

– Vi hadde ein positiv, respektfull samtale. Det er ikkje slik eg ønskjer at dette skal ende, men eg ønskjer at han skal få gjere det som er i den personlege interessa hans. Etter 20 år med oss har han fortent det. Eg elskar han som ein son, seier Kraft.

Brady er den mestvinnande spelaren i NFL-historia og har vore ei nøkkelårsak til New England Patriots' suksess dei siste åra. Fire gonger har han vorte kåra til Superbowls mest verdifulle spelar.

I 2019 forlengde han kontrakten sin for eitt år og godtok ei lønn på 23 millionar dollar, slik at klubben fekk større rom for å fylle ut troppen sin.

Held fram som 43-åring

Brady seier han vil halde fram fotballkarrieren, men at han ikkje veit kvar. Han har likevel gjort det klart at han har meir å gi, sjølv om han fyller 43 år før neste sesong er i gang.

Sist sesong rauk New England Patriots ut av NFL-sluttspelet med eit skuffande tap mot Tennessee Titans i første runde.

– Både i livet og i fotballen er det uunngåeleg å mislykkast. Ein kan ikkje vinne heile tida. Likevel kan ein lære av motgangen, reise seg med stor entusiasme og entre arenaen att. Det er der de kjem til å finne meg, for eg veit at eg har meir å bevise, sa Brady då.

(©NPK)