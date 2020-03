sport

Måndag vart det stadfesta at han startar 13.00. – Innstillinga vår er at EM må utsetjast ja, slik situasjonen er no med Noreg som næraste referanse. Dette møtet er nok ikkje lagt opp som ei røysting, seier NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB med tilvising til Uefa-videokonferansen.

– Vi trur det går mot eit heilt års utsetjing.

Noreg er klar for semifinale i Uefa-nasjonsligaen mot Serbia. Han skulle vore spelt 26. mars, men er utsett.

– Viss vi får ein topp og nedskalering av denne viruskrisa dei næraste månadene, så vil det vere mogleg å gjennomføre desse kampane på hausten. Men det er mykje vanskelegare å spekulere i enn ein fastlagd meisterskap som dekkjer fire veker, seier Bjerketvedt.

Slår Noreg Serbia og så anten Israel eller Skottland, gir det norsk EM-plass for første gong sidan 2000.

Heilt uklart

Tysdag held Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ein telefonkonferanse. Der skal Uefa-leiinga, dei 55 medlemslanda i organisasjonen og representantar for spelarane og klubbar delta.

Etter konferansen kjem Uefa-styret til å ha eit møte. Der vil det truleg bli teke avgjerder rundt det planlagde EM-sluttspelet for menn til sommaren, kvalifiseringskampar for det same meisterskapen og Meisterligaen og Europaligaen.

Stadig fleire tek til orde for at EM blir flytta til neste sommar. Det vil igjen i så fall truleg gjere at kvinne-EM 2021 må spelast eitt år seinare enn oppsett.

(©NPK)