Serie A kan vere i gang att i mai

Italia er det europeiske landet som er hardast råka av koronaviruset, og for augneblinken sit fotballspelarar i karantene medan ligaene er sette på pause.

Den pausen treng likevel ikkje å bli så langvarig som mange hadde frykta. Den tidlegare Roma-stjerna Damiano Tommasi, som no er sjef for spelarorganisasjonen i Italia, meiner at toppligaen Serie A kan vere i gang att allereie i mai.

Det skriv svenske Expressen og viser til eit intervju med Tommasi i fjernsynsprogrammet «Che tempo che fa».

– Det er heilt klart mogleg å byrje å spele fotball att i april. Om alt går bra, kan vi starte opp igjen ligaspelet i mai eller juni, seier han.

Sluttspel?

Søndag gjorde Det italienske fotballforbundet det klart at dei vil be Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om å utsetje EM-sluttspelet i sommar slik at dei nasjonale seriane kan spelast ferdig.

Planen for Serie A er å kunne spele ligaen ferdig i mai og juni, og det er mogleg at det skjer gjennom tre ulike sluttspel: Eitt for å avgjere kven som vinn ligatittelen, eitt for å avgjere kven som får plassar i europacupane, og dessutan eitt nedrykkssluttspel.

– Men no er det viktigaste å minimere smittespreiinga. Det er ikkje berre spelarar som sit i karantene, men heile klubbar. Juventus har 100 personar som sit i karantene akkurat no, seier Tommasi.

Blant Serie A-spelarane som har fått påvist koronavirus, er den norske Sampdoria-proffen Morten Thorsby.

– Usannsynleg

Tysdag skal Uefa halde eit møte der det truleg blir bestemt om EM blir flytta, blir avlyst eller blir spelt som planlagt. Etter planen skal EM-sluttspelet starte med opningskamp i Roma 12. juni, og om meisterskapen skal kunne gjennomførast, må dei nasjonale turneringane avsluttast rundt 20. mai.

Tommasi synest det er ein god idé å utsetje EM, og han meiner òg at formatet burde endrast. Planen for meisterskapen er at han skal spelast i tolv ulike land, og at fleire av laga må flytte spelestad undervegs.

– Å spele meisterskapen i tolv ulike land verkar ikkje sannsynleg med tanke på situasjonen vi er i, seier leiaren i spelarforeininga.

