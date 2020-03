Nytt lag trekkjer seg frå KHL-sluttspelet – berre russiske lag att

sport

Måndag bestemte Barys frå Kasakhstan seg for å trekkje seg frå sluttspelet som følgje av tiltaka frå dei nasjonale styresmaktene mot koronaviruset.

Alle idrettsarrangement i Kasakhstan er stansa inntil vidare, og det er òg innført strenge reglar for innreise til landet. Barys skulle eigentleg møtt Sibir i best av sju-serie i kvartfinalen med start tysdag.

Avgjerda gjer at Sibir får walkover til semifinalen. Det same får SKA St. Petersburg etter at finske Jokerit laurdag valde å trekkje seg frå turneringa. Jokerit nemnde uro for helsa til spelarane og støtteapparatet for at laget kasta inn handkleet.

Alle dei seks attståande laga i sluttspelet kjem frå Russland, der ulike byar og regionar har innført eigne reglar for handtering av korona-situasjonen. Onsdag spelte Spartak Moskva og Dynamo Moskva mot kvarandre for tomme tribunar.

KHL-leiinga sa i helga at dei er i samtalar med klubbar og relevante styresmakter for å handtere påverknaden frå koronaviruset på best mogleg måte.

(©NPK)