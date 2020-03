Norsk Toppfotball (NTF) tek initiativ overfor spelar- og trenarforeininga

sport

Klubbane vart samde om at permisjonar for spelarar og trenarar blir diskuterte med spelarforeininga (NISO) og trenarforeininga før dei blir sette i verk, heiter det i ei pressemelding sendt måndag formiddag.

I pressemeldinga heiter det vidare at Eliteserien og OBOS-ligaen er utsette til første helg i mai, og at det framleis er føresetnaden at begge seriane blir gjennomførte som normalt.

Klubbane er samde om at forbodet knytt til organisert trening blir sett til 31. mars.

– Noreg er i ein krisesituasjon, og idretten må gjennomføre dei tiltaka som er nødvendige for å unngå smitte, heiter det frå NTF.

NTF skriv at toppfotballen er ein viktig samfunnsaktør, og at dei er ansvarsmedvitne. Dei skriv at omsynet til liv og helse er altoverskyggande.

