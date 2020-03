Norges Basketballforbund annullerer resultat og tabellar for sesongen 2019/2020

sport

Dette inkluderer òg BLNO Kvinner som får resultat og tabellar annullerte i sin heilskap. Grunnserien i BLNO er ikkje omfatta av vedtaket då serien vart avslutta før 11. mars 2020, heiter det i ei pressemelding.

Ein konsekvens av dette er at det ikkje er rom for opp- eller nedrykk etter ferdig sesong i etter gjeldande regelverk, viss det ikkje dukkar opp moglegheiter i form av ledige plassar etter at påmeldingane for sesongen 2020/2021 er gjennomførte.

Vedtaket medfører at det ikkje vil bli kåra seriemeistrar eller medaljørar i dei aktuelle seriane der resultat og tabell blir annullert.

