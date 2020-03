NTF-leiaren fryktar permisjonar i alle toppklubbar

sport

Måndag var NTF i møte med leiarar frå dei 32 klubbane i Eliteserien og 1.-divisjon der ein diskutere den økonomiske stoda som følgje av virusutbrotet.

Fleire klubbar er førebudde på å permittere tilsette for å kutte kostnader, men partane var samstemde om at ein skal gå i diskusjon med spelarforeininga Niso og Norsk Fotballtrenerforening før ein gjer seg noko konkret.

– No tek vi eit par dagar der vi diskuterer med dei og tek ein fot i bakken, seier NTF-styreleiar Haug til NTB.

– Det vil seie at det kan kome permisjonar hos norske klubbar allereie denne veka?

– Ja, det kan det. Dette er ein kritisk situasjon. Men som sagt skal vi no i samtalar med Niso og trenarforeininga, seier han.

50 prosent

Ein tommelfingerregel i dei norske fotballklubbane er at lønningar til spelarar, trenarar og administrasjon utgjer om lag 50 prosent av utgiftene. Derfor er det aktuelt å permittere tilsette så lenge ein ikkje veit når fotballsesongen kjem i gang att.

– Sesongkortsalet har stoppa heilt opp, og det same har salet til sponsorar, seier Haug og held fram:

– Eg er redd for at det blir permisjonar hos alle klubbane våre. Nokon må gjere det for å handtere det økonomiske på kort sikt, medan andre kan måtte permittere for å sikre drifta framover.

Han forklarer at medan Norsk Toppfotball no skal diskutere eventuelle permisjonar av spelarar og trenarar med dei nemnde organisasjonane, så er det opp til kvar enkelt klubb om dei ser seg nøydde til å permittere folk i administrasjonen.

Måndag sende toppserieklubben Arna-Bjørnar ut permisjonsvarsel til alle tilsette.

Ber staten om meir hjelp

Haug er glad for tiltakspakken som kom frå Stortinget måndag. Der kom det mellom anna fram at staten sikrar lønn i 20 dagar for dei som blir permitterte.

Samtidig hadde NTF-toppen ønskt større lovnader frå staten. Mellom anna ein lånegaranti som sikrar klubbane likviditet. I tillegg skulle han gjerne sett at utsetjinga av betaling av arbeidsgivaravgift hadde gjeldt for eit tidlegare tidspunkt enn avgifta som forfell 15. mai.

– Det ville ha hjelpt oss. Vi har òg håp om at dei kjem med nokre eigne løyvingar til idrett og kultur, for det har vi ikkje fått enno.

