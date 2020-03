NHL opnar for at Zuccarello kan reise heim

sport

Leiinga i den nordamerikanske ligaen opplyser at spelarar som vel å reise heim må følgje reglane for sjølvisolering. Det inneber at dei må halde seg i isolasjon i eigen heim ut mars.

Bak avgjerda på måndag, som er teken i samarbeid med spelarforeininga i NHL, ligg erkjenninga av at det truleg vil gå mange veker før kampaktiviteten kan takast opp att.

Amerikanske styresmakter har vedteke at det dei neste åtte vekene er forbode å gjennomføre arrangement som samlar meir enn 50 personar av omsyn til faren for spreiing av koronasmitte.

Forut for avgjerda på måndag hadde spelarane i NHL fått beskjed om å bli verande i byane til dei respektive laga sine og vente på nærare informasjon. Som følgje av at Mats Zuccarello og resten av spelarane no får løyve til å reise heim, er det ingen grunn til å tru at ligaen kan komme i gang igjen før tidlegast i mai.

Det vart førre veke halde samtalar mellom ligaleiinga spelarforeininga, der moglegheita for at spelarane kunne få tilgang til treningsfasilitetar i klubbane sine om ikkje lenge. Den planen er no skrinlagt.

Alle treningsfasilitetar er stengde.

189 kampar står nett no att av grunnserien i NHL. Deretter kjem sluttspelet. NHL-sjef Gary Bettman har tidlegare sagt at han framleis er optimistisk med tanke på å få kåra ein Stanley Cup-meister også denne sesongen.

Sidan 1893 har det skjedd berre to gonger at det verdskjente hockeytrofeet ikkje har late seg dele ut. Det var under utbrotet av spanskesjuka i 1919 og som følgje av lockouten i 2005.