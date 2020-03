NFF vil ha full stopp i overgangar, har kontakta Fifa

sport

Måndag opplyser forbundet på eigne nettsider at det har sendt brev til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om saka.

Bakgrunnen for ønsket om overgangsstopp er frykt for at spelarar som er attraktive salsobjekt skal forsvinne gratis frå klubbane sine i kamppausen koronaviruset har ført til.

Fotballforbundet påpeikar at slik regelverket er no, står ein spelar fritt til å velje ny klubb 14 dagar etter at ein spelar har vorte permittert. Det kan gi uheldige utslag i den situasjonen som no har oppstått, meiner NFF.

Fotballen i særposisjon

I norsk fotball er faren for permisjonar akutt.

– Fotballen står i ein særposisjon ved at spelarovergangar er ein viktig del av inntektsgrunnlaget til klubbane. NFF har derfor sendt brev til Fifa, der vi ber dei forby spelarovergangar så lenge koronatiltaka held fram, seier fotballpresident Terje Svendsen.

NFF er i dialog med Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og NISO om spørsmåla knytt til spelarkontraktar, permisjonar og overgangar. Fotballpresidenten meiner samtidig at det er heilt avgjerande at Fifa òg kjem på banen i saka.

NFF har vidare rekna på kor store tap koronatiltaka og den stansa kampaktiviteten vil påføre norsk fotball i månadene som kjem. Dei økonomiske konsekvensane blir merka i mars, men vil ifølgje forbundet «være på et helt annet nivå» i april. Då er seriespelet i gang.

Eit førebels estimat skal vise at NFF og toppklubbane berre i mars har tapt 50 millionar kroner.

Avklaringar tysdag

Tysdag blir det halde eit stort digitalt møte i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Der håper fotballpresidenten på klare svar både rundt EM-sluttspelet i sommar og andre viktige problemstillingar rundt kampen mot koronaviruset.

– Det er avgjerande at vi kjem ut av møtet med klare svar på kva som skjer med meisterskap, E-cup og seriespel framover. Jo før vi får svar, jo betre er grunnlaget for å treffe gode avgjerder for fotballen på kort og lang sikt, seier Svendsen.

(©NPK)