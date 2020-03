Dalglish med klar melding: – Ikkje fair å setje sesongen på null

sport

Koronaviruset har sett mesteparten av fotballen i Europa på vent. Premier League startar tidlegast opp 4. april, men truleg seinare.

Dalglish spelte for Celtic og Liverpool i karrieren sin. Han har òg vore manager i begge klubbar.

I spalta si i den skotske avisa The Sunday Post seier Dalglish dette: – Same kva som skjer dei komande vekene, er den første tanken min at vi må gjere alt for å fullføre dei heimlege seriane våre – om vi så må spele annankvar kveld til ut i juni.

– Det ville ikkje vere fair om sesongen vart stoppa og sett på null. Alle med eit hjarte for fotball vil vere samde i at det ikkje vil vere rett.

Liverpool kan ta den første ligatittelen sin på 30 år og leier Premier League heilt suverent.

Celtic har òg eit klart forsprang i Skottland.

(©NPK)