Sky Sports: Premier League-klubbane held krisemøte torsdag

Ifølgje Sky Sports er det venta at klubbane innan den tida vil ha meir informasjon om framtidsutsiktene. Det handlar mellom anna om at medlemslanda i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) møtest tysdag for å diskutere situasjonen rundt koronaviruset.

Fredag vart det kjent at kampane i Premier League er stansa og sett på vent som følgje av virusutbrotet. I første omgang skal det ikkje spelast kampar i perioden fram til 4. april. Avgjerda vart teken på eit krisemøte fredag.

I forkant hadde det kome stadfestingar på at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spelar Callum Hudson-Odoi har fått påvist koronasmitte.

Blant klubbane i den engelske toppdivisjonen skal det vera ulikt syn på om ein trur resten av sesongen kan lata seg gjennomføre.

Ifølgje Sky Sports skal ein høgtståande leiar i ein Premier League-klubb ha gitt uttrykk for at det er 75 prosent sjanse for at sesongen blir avbroten og ikkje teken opp att.

