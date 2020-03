Drama då Thingnes Bø avgjorde verdscupen, Fourcade vann i avskjeden

sport

Thingnes Bø tok samanlagtsigeren med knappast mogleg margin og måtte ha fullt hus på siste skyting for å sikre 4.-plassen han trong etter Fourcades siger.

– Det var for spennande. Eg veit ikkje korleis eg klarte å treffe dei siste fem blinkene på siste skyting, men det var kritisk, sa Thingnes Bø til arrangøren etter målgang.

Både verdscupen og Fourcades skiskyttarkarriere vart avslutta føre tomme tribunar i Finland, og med eit forsprang på 21,1 sekund på jaktstarten og 19 poengs leiing i verdscupen, hadde Thingnes Bø eit godt tak på samanlagtsigeren før rennet på laurdag.

Men Fourcade leverte eit pangløp. Sjølv med to bom på siste skyting gjekk franskmannen inn til siger. Thingnes Bø pådrog seg totalt fire strafferundar, men vann verdscupen for andre år på rad.

Skiskyttarkonge

Etter målgang var det mange kjensler i sving medan Fourcade vart heidra av konkurrentar og støtteapparat.

Tidlegare i karrieren dominerte franskmannen verdscupen og vann samanlagt sju gonger på rad frå 2012 til 2018. Den første verdscupsigeren hans kom på dagen for akkurat 10 år sidan, også i Kontiolahti. Laurdag var ringen slutta.

– Det har vore ein draum å gjere dette i ti år, og eg kunne ikkje drøyme om å avslutte på denne måten, sa Fourcade før han hylla den norske rivalen sin Thingnes Bø.

– Eg trur det er eit godt signal at Johannes tok samanlagtsigeren. Kongen er død, leve kongen, sa Fourcade.

Samanlagtsiger trass avbrot

Sjølv om kampen om verdscupsigeren totalt vart avgjort med knappast mogleg margin, har Thingnes Bø vore ganske suveren denne sesongen.

26-åringen vart far i januar og var heime med den nyfødde sonen sin då dei andre skiskyttarane gjekk fleire verdscuprenn i Oberhof og Ruhpolding i januar.

Totalt vart det ti verdscupsigrar for nordmannen i vinter. Fourcade avsluttar karrieren med den sjuande sigeren sin i verdscuprenna i den siste sesongen sin, men fire av dei kom i januar utan Thingnes Bø til stades.

På normaldistansen under VM i Anterselva vann rett nok franskmannen gull føre Thingnes Bø på sølvplass, men i duellen om verdscupsigeren i Kontiolahti tok nordmannen siste stikk.

Frå Bjørndalen til Thingnes Bø

Den franske 31-åringen, som innleidde verdscupkarrieren i Oslo i 2008, midt i Ole Einar Bjørndalens storhetstid, har hatt fleire tøffe duellar med Noregs fremste skiskyttarherrar.

Emil Hegle Svendsen som vann verdscupen i 2010 og var nummer to bak Fourcade i verdscupen tre sesongar på rad frå 2011-2014, vart trekt fram som den største rivalen etter at franskmannen kunngjorde at han la opp fredag.

– Takk Emil, den utvilsamt største rivalen min, skreiv Fourcade, som eit svar på ein hyllest frå Svendsen på Instagram.

I nyare tid har Fourcade kjempa om sigrar i verdscupen mot Tarjei Bø og lillebror Johannes Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard vart nest beste nordmann på ein 6.-plass på jaktstarten på laurdag etter å ha gått seg opp frå 25.-plass med fire fulle hus. Vetle Sjåstad Christiansen vart nummer ni, etter at tre bom på anna skyting øydela. Tarjei Bø hadde ein tung dag på standplass og enda som nummer 18.

