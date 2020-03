Virusfrykt skaper startvanskar for Giro d'Italia

sport

Ingen ny dato er sett, men rittet skulle etter planen starta i Budapest 9. mai. Men no sørgjer koronaviruset for at heller ikkje dette arrangementet går som planlagt.

Ifølgje arrangørane vil det ikkje bli teke ei avgjerd på når eller kvar rittet kan starte før tidlegast 3. april.

Dei tre første etappane av rittet skulle avviklast i Ungarn før ryttarane heldt fram i Italia fram til siste etappen til Milano 31. mai.

På grunn av spreiinga av koronaviruset har ungarske styresmakter erklært unntakstilstand. Dette fører mellom anna til at ein ikkje kan organisere arrangement som samlar mange menneske, eller internasjonale hendingar.

– Som følgje av dette har organisasjonskomiteen for etappane av Giro d'Italia i Ungarn kunngjort at det vil vere umogleg å vere vertskap for starten av rittet på dei planlagde datoane, blir det opplyst.

(©NPK)