Sundby: – Det er jobben til eit helvete som skal gjerast

Ryggproblem kombinert med ikkje altfor god form har gjort at sesongen til veteranen på langt nær har vorte som Røa-løparen hadde sett for seg.

Det var ikkje slik det skulle bli etter at han tok det første etterlengta VM-gullet sitt på 15-kilometeren i Seefeld sist vinter. Gullet skulle gjere han endå sterkare. I staden enda det med ein sesong heilt utan pallplassar i verdscupen.

Sesongen er allereie over. Sundby hadde bestemt seg for å stille i Birkebeinerrittet neste helg, men det vart avlyst på grunn av koronasituasjonen tysdag kveld.

Det er usikkert om NM del to blir gjennomført på Lillehammer under NM-veka i slutten av mars.

– Heile sesongen har vore eit rot. Det har handla om å kome seg frå renn til renn, og det nyttar ikkje når du skal slåst med gutane som er i toppen, slår løparen som blir 36 år innan neste sesong er i gang, fast.

Forklaring

Sundby har inga god forklaring på kvifor det vart sånn. Det hjelpte sjølvsagt ikkje at han fekk problem med ryggen i oktober, berre nokre veker før den nasjonale sesongstarten på Beitostølen.

– Eg veit ikkje kva dette er eit resultat av. Eg får berre anta at det er eit resultat av eitt år sløvleik etter VM i Seefeld.

– Vart du sløv? Det høyrest rart ut for ein som ikkje akkurat er kjend for å trene lite?

– Eg må konkludere med at eg vart sløv etter Seefeld for å kunne stille meg inn på jobben som skal gjerast. No skal det i alle fall ikkje handle om sløvleik, sa Sundby etter femmila i Holmenkollen sist søndag.

Der enda han på 12.-plass, 1.08 minutt bak vinnaren Aleksandr Bolsjunov.

– Ryggen fungerte. Der var forma som øydela. Det er dette eg har å gå på med om dagen. Det er berre å erkjenne at det blir ein helvetes jobb som må gjerast inn mot neste sesong.

– Du starta opp sesongen tidleg og var mykje på Olympiatoppen allereie i april når fleire andre ikkje hadde starta opptreninga til ein ny sesong. Det vart lagt ned litt innsats sist vår òg?

– Innsats og sløvleik er to ulike ting. Det er vanskeleg å måle kor mentalt til stades ein er til kvar tid, kor mykje ein pirkar på detaljar. Eg var mykje meir roleg og avslappa sist vår, og det kan hende at det ikkje var bra for meg. Det kan hende at eg har godt av å vere dritstressa, uroleg og ikkje trivst med situasjonen, berre forstå at eg må jobbe for å bli betre kvar einaste dag.

Trebarnspappa

Sundby, som blir trebarnspappa på våren, seier at han må leggje alt anna til side i 365 dagar og håpe at det hjelper til å snu det heile til positivt.

– Eg må òg sørgje for å bli endeleg kvitt ryggproblema. Slik vinteren har vore i år, har eg hoppa frå skanse til skanse heile vegen. Plutseleg var det to veker på sofaen, og så visste eg ikkje om det var ein prolaps eller kva det var. Desse ryggproblema har stukke kjeppar i hjula for meg.

– Russlands Aleksandr Bolsjunov har sett standarden og har vorte soleklart beste på distanse i verda. Kva må gjerast for å ta att han?

– Det handlar ikkje om han i det heile. For meg handlar det berre om meg sjølv. Eg kan ikkje gjere noko med han. Om eg er på mitt beste, får vi sjå kva det held til. Men eg har ikkje vore i nærleiken denne sesongen, og det er «dritfrustrerande».

Det at det har vore eit såkalla mellomår, eit år utan meisterskap, har gjort at det ikkje er verdsens undergang at det ikkje har gått heilt perfekt for Sundby.

– Men neste år er det dét. Då er det det siste VM-et mitt, og då er det krise om det ikkje er bra. Derfor har eg ikkje noko anna å gjere enn å ta meg saman.

