Slik vil IHF få spelt OL-kvalikkampane: Spritvaske hallar, sende ut virusekspertar og vaske golv

sport

Det kjem fram i ei pressemelding. Det skal spelast tre kvalik-turneringar i Montenegro (med Noreg), Ungarn og Spania fredag til søndag neste veke. IHF har hittil stått mot all kritikk og siktar mot å gjennomføre.

Det er ikkje småtteri som i så fall skal setjast ut i livet.

– IHF har planlagt ei rekkje tiltak for å gjere turneringane trygge. Kvart lag får ein koronavirus-ekspert med seg under heile perioden. Det vil bli gjort helsesjekkar òg undervegs i kampane. Hallane skal òg gjennom ein fullstendig desinfiseringsprosess før og etter kampane i tillegg til at speleflata blir vaska ned i kvar pause, skriv IHF.

Tomt

Det er allereie klart at det ikkje blir tilskodarar på tribunane i turneringane. Dei to beste frå kvar turnering får OL-billett.

Norges Håndballforbund har vore svært kritisk til at IHF aktar å gjennomføre turneringane.

Skulle det til slutt ende med avlysingar, vil truleg verdsrangeringa kunne spele inn på kven som kjem til OL. Der ligg Noreg bra an.

OL-kvalifiseringane for menn skal spelast i midten av april med ei gruppe i Noreg (Trondheim) med Brasil, Chile og Sør-Korea som norske motstandarar.

(©NPK)