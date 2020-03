Premier League blir stoppa fram til starten av april

sport

Det vart bestemt på eit møte med representantar frå alle Premier League-klubbane fredag formiddag. Det skriv Premier League på nettsidene sine. Årsaka er koronaviruset.

– Som følgje av møtet fredag var alle representere samde om å utsetje Premier League, heiter det i fråsegna.

– I denne uventa situasjonen jobbar vi nært med klubbane, styret, FA og EFL. Vi kan forsikre alle at helsa til spelarane, klubbane og supporterane er prioriteten vår, står det vidare.

– Vi håper at Mikel Arteta og Callum Hudson-Odoi blir raskt friske, og alle andre som er ramma av koronaviruset, seier Premier League-sjef Richard Masters.

Arteta og Hudson-Odoi

Torsdag kom melding om at Arsenal–Brighton og Aston Villa–Chelsea var utsette etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spelar Callum Hudson-Odoi begge testa positivt for koronaviruset.

Hudson-Odoi har lagt ut ei melding på sosiale medium om at han har vorte frisk, men blir sitjande i karantene ut veka.

Dagen etter kom kunngjeringa om at fotballen på toppnivå i England er utsett til den første helga i april, i første omgang.

EFL utsett

Også EFL (English Football League) er utsett. Det gjeld meisterskapsserien, 1.-divisjon og 2.-divisjon, og dessutan ei rekkje cupar i England. Også dameserien, med fleire norske spelarar involverte, er stoppa fram til starten av april.

Frå før er det bestemt at fotballen blir sett på vent i ei rekkje land, mellom dei Italia, Spania, Frankrike og Nederland.

I Tyskland skal runden i helga spelast føre tomme tribunar, før det blir to vekers pause.

