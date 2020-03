NFF-Bjerketvedt trur på utsett EM-sluttspel – all landslagsaktivitet avlyst

sport

Til NTB seier Bjerketvedt at han ønsker å rydde all tvil av vegen knytt til kampen mellom Noreg og Serbia som skulle vore spelt på Ullevaal 26. mars.

– NFF steller seg lojalt til pålegga og restriksjonane til styresmaktene og tar vårt ansvar for den situasjonen landet er i. Det betyr at vi ikkje planlegg for landskamp på Ullevaal den dagen. Det har vi gitt Uefa beskjed om, med referanse til norske styresmakter, seier Bjerketvedt.

All aktivitet avlyst

På spørsmål om det kan vere mogleg å avvikle kampen etter at arrangementsforbodet går ut 26. mars, svarer Bjerketvedt at «det er ikke et tema».

Fredag ettermiddag opplyste i tillegg fotballforbundet at all landslagsaktivitet er avlyst fram til mai. Avlysinga omfattar mellom dei deltakinga til herrelandslaget i nasjonsligaen, EM-kvalifiseringa til G19-landslaget i Italia og EM-kvalifiseringskampen til kvinnene mot Wales.

– Korleis samlingar fastsett etter april vil bli handtert, er førebels usikkert. NFF steller seg, som tidlegare kommunisert, til det som til kvar tid blir vedteke og blir kommunisert av norske helsestyresmakter, seier NFFs elitedirektør Lise Klaveness i pressemeldinga.

Frå før av er all norsk breidde- og toppfotball avlyst ut april.

EM i fare

Fotballforbundet viser i ei pressemelding òg til at norske spelarar som kjem til Noreg for å spele fotball, automatisk vil bli underlagt 14 dagars karantene.

Tysdag skal Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ha møte med alle dei 55 nasjonale forbunda for å avgjere kva som skal skje med omspelskampane og dei europeiske turneringane framover. Bjerketvedt seier han trur det blir svært lite fotball i vekene som kjem.

– Eg trur alt blir utsett, seier generalsekretæren, og viser då òg til EM-sluttspelet, som etter planen skal starte i Roma 12. juni.

Utsetjingar

Han presiserer at det ikkje er teke noka avgjerd, men at logistikken ikkje går opp, og at det er bakgrunnen for spekulasjonen om at all fotball i europeisk regi blir utsett.

– Det er med utgangspunkt i at det ikkje er datoar å flytte til, seier han til NTB.

Allereie fredag vart det klart at kampane i Champions League og Europaligaen som skulle vore spelt neste veke, er avlyst, ifølgje ei melding frå Uefa.