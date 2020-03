NFF-Bjerketvedt: – Eg trur alt blir utsett

sport

Til NTB seier Bjerketvedt at han ønskjer å rydde all tvil av vegen knytt til kampen mellom Noreg og Serbia som skulle vore spelt på Ullevaal 26. mars.

– NFF held seg lojalt til pålegga og restriksjonane frå styresmaktene og tek sin del av ansvaret for den situasjonen landet er i. Det tyder at vi ikkje planlegg for landskamp på Ullevaal den dagen. Det har vi gitt Uefa melding om, med referanse til norske styresmakter. seier Bjerketvedt.

Tysdag skal Uefa ha møte med alle dei 55 nasjonale forbunda for å avgjere kva som skal skje med omspelskampene og dei europeiske turneringane framover. Bjerketvedt seier han trur det blir svært lite fotball i vekene som kjem.

– Eg trur alt blir utsett, seier generalsekretæren, og viser då òg til EM-sluttspelet, som etter planen skal starte i Roma 12. juni.