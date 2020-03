Joshua Kings lagkamerat sett i viruskarantene

sport

I tillegg til målvakta er fire andre frå støtteapparatet til førstelaget sette i karantene. Ingen av dei fem har testa positivt på korona, men isoleringa skjer etter tilråding frå styresmaktene.

I ei pressemelding opplyser klubben at dei følgjer utviklinga nøye og at dei tek forholdsreglar for å sørgje for at tryggleiken til dei tilsette og supporterane blir teken på alvor.

Etter at Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-spelar Callum Hudson-Odoi fekk påvist viruset er spelarar og tilsette i dei to London-klubbane òg sette i karantene. Det same er tre spelar frå Leicester.

Premier League blir no utsett på ubestemt tid, i første omgang fram til 3. april.

(©NPK)