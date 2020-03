Haalands klubb med bønn til fansen føre «spøkelsesderbyet»

sport

Kampen på søndag i Dortmund går for tomme tribunar som følgje av tiltaka som er sette i verk for å hindre spreiing av koronaviruset. Det er så langt unna normalen det er mogleg å kome. Normalt ville Erling Braut Haalands nye heimearena vore fullpakka til det som er eit etterlengta og prestisjetungt lokaloppgjer i Ruhr-distriktet.

Sjølv om tribunane er stengde, finst det openbert ei uro for at dei trufaste supporterane til klubben likevel ikkje vil halde seg borte. Derfor rykkjer no Dortmund-leiinga ut med ei klar oppmoding.

– I oppkøyringa til derbyet på laurdag mot Schalke 04 vil Borussia Dortmund gjerne kome med ei hastemelding til supporterane: Ver snille å avstå frå å følgje kampen i heilt i nærleiken av Signal Iduna Park, skriv klubben på nettsidene sine.

Vil ikkje ha Paris-kopi

Då Haaland og lagkameratane i Dortmund rauk ut av Meisterligaen i åttedelsfinalen mot Paris Saint-Germain onsdag kveld, var òg tribunane tomme. Samtidig hadde tusenvis av PSG-tilhengjarar samla seg utanfor arenaen.

Den episoden ønskjer openbert ikkje Dortmund nokon reprise av laurdag.

– Samtidig som vi er leie oss for at vi må klare oss utan den svarte og gule støtta på stadion, går omsynet til helse føre. Alle einskildmenneske blir oppmoda til å vise ansvar for å verne seg sjølv og andre mot smitten frå koronaviruset, skriv klubben.

Laurdagens «spøkelsesderby» blir vist gratis på den tyske TV-kanalen Sky som følgje av at ingen får tilgang til kamparenaen.

Jagar Bayern

For å redusere smittefaren har Dortmund òg kraftig redusert talet på personar som får akkreditering til lokaloppgjeret. Likevel er det venta at rundt 200 pressefolk får dekkje kampen.

Haaland og Dortmund er fire poeng bak serieleiar Bayern München etter 25 serieomgangar i tysk Bundesliga. Schalke ligg på plass nummer seks på tabellen, 14 poeng bak Ruhr-rivalen.

Det første ligamøtet laga imellom denne sesongen enda utan skåringar.

