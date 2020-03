Friidrettsforbundet ber om fritak frå høgdehusforbodet

sport

Torsdag kveld vart det klart at Team Ingebrigtsen og resten av distanseutøvarane i friidretten måtte avlyse den planlagde høgdesamlinga si i Flagstaff i USA. Innreiseforbodet gjer det umogleg for nordmennene å dra på det årlege opphaldet sitt i fjella i Arizona, skriv TV 2.

– Alt vart kansellerte i går. Det gjeld totalt åtte utøvarar som skulle dit, seier sportssjef Erlend Slokvik.

Avlysinga får store konsekvensar for sesongplanen til Team Ingebrigtsen, Håvard Haukenes, og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Derfor tar friidrettsforbundet drastiske grep.

– Vi sende ei oppmoding til idrettspresidenten om at vi får mellombels fritak frå forbodet mot høgdehus. Det er den enklaste måten for oss å kunne førebu oss mot OL på, seier Slokvik.

Søknaden er send i samråd med Olympiatoppen.

– Vi har jo alltid vore imot høgdehusforbodet. Og vi meiner at så lenge vi ikkje kan reise fritt slik situasjonen er no, så treng vi å kunne få like vilkår som konkurrentane våre inn mot OL, seier sportssjefen.

Bruk av høgdehus som erstatning for høgdetrening er derfor plan A for Team Ingebrigtsen & co.

Slokvik meiner dei må tenkje kynisk med tanke på at det framleis er uklart om OL blir avlyst eller ikkje.

– Det skal takast ei avgjerd om OL i april. Men fram til då må vi førebu oss så godt vi kan.

Inntil vidare ventar ein på svaret frå Idrettsforbundet.

– Det vart diskutert om det var stader ein kunne reise. Men vi får sjå det an. Slik som situasjonen er no, så er tilrådinga å halde seg i Noreg. Derfor meiner vi det er ei god løysing.

(©NPK)