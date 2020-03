sport

Det er Tomi Trbovc i det slovenske skiforbundet som kjem med opplysninga til avisa.

Avgjerda er teke i samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS). Det var venta over 50.000 tilskodarar i Planica neste veke, men for nokre dagar sidan vart det klart at renna skulle gå utan publikum.

No er alt avlyst.

