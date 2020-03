Thorstvedt skeptisk til Mourinho: – Er ikkje mange som gjer det på den måten

sport

Veka etter at laget rauk ut av FA-cupen, heldt Tottenhams fram dalande formkurve under Mourinho. London-klubben rauk hovudstups ut av meisterligaen med 0–3-tap mot RB Leipzig tysdag.

Laget såg til tider hjelpelause ut defensivt i meisterligakampen mot tyskarane. Etter kampen fekk Spurs kritikk av Thorstvedt, som følgde kampen som fotballekspert for TV 2.

Til NTB utdjupar han kritikken mot Mourinho:

– Det ser ikkje ut som han veit kven som er dei beste folka hans og kva som er best av tre bak, fire bak, (eller) fem bak … Han famlar jo litt i blinde her. Tottenham har eigentleg ikkje spelestil akkurat no, seier Thorstvedt.

Trofé-mangel

Utslaget av Meisterligaen tyder at laget ikkje eingong har teoretisk moglegheit til å vinne eit trofé denne sesongen. Nettopp evna til å vinne trofé har, til liks med eit pottetett forsvar, tidlegare vore eit kjennemerke hos «The Special One».

Då Mourinho vart tilsett i november, var Thorstvedt håpefull om at det kunne føre til eit etterlengta Tottenham-trofé. No er han ikkje like sterk i trua lenger.

– Nei. Sannsynet er jo klart mindre enn 50 %. Eg tenkjer at denne sesongen var ei bra moglegheit, seier Thorstvedt, som siktar spesielt til tapet i FA-cupen mot Norwich på heimebane.

Måten Mourinho hengde ut Tanguy Ndombele offentleg etter kampen i Premier League mot Burnley i helga, er Thorstvedt heller ikkje særleg nøgd med.

– Eg liker ikkje den måten å gjere det på. Han har gjort det med fleire spelarar (før). I dei fleste tilfella fungerer det dårleg. Du skal i alle fall kjenne spelarane godt. Det er ikkje mange managerar som gjer det på denne måten.

Må byggje nytt lag

Likevel vil ikkje den tidlegare Tottenham-målvakta leggje all skulda på Mourinho. Thorstvedt er klar på at den portugisiske trenaren treng tid på seg til å byggje eit nytt lag.

– Tottenham gjekk lenge utan å kjøpe spelarar, noko dei kan betale prisen for no.

Thorstvedt peikar på klare manglar, spesielt på midtstopparplass med eit aldrande belgisk midtstopparpar, og at nedturen starta lenge før sesongen i år.

– Det er veldig lett å bli nostalgisk på Pochettino. Meisterligafinalen kamuflerte jo eigentleg berre ein nedtur som hadde vart fleire år, seier den tidlegare Tottenham-profilen.

Han er klar på at Mourinho skal få ein sjanse, og at han mest sannsynleg sit ganske trygt.

Men utan spel i Meisterligaen og eit dyrare stadion enn det først kunne sjå ut som, trur han fort det kan bli styggare før det går betre.

(©NPK)