OL-elden tent under aukande virusbekymring

sport

Tradisjonen tru vart elden tent i Olympia, men i lukka omgivnader utan publikum på grunn av koronaviruset. Elden skal fraktast til Aten og deretter skal fakkelstafetten gå verda rundt på veg til Tokyo, der sommar-OL etter planen skal opne 24. juli.

Utbrotet av koronaviruset har fått fleire og fleire til å stille spørsmål om leikane kan avviklast etter oppsett tidsplan. Rundt 11.000 utøvarar er venta til Japan i sommar saman med mange hundre tusen tilskodarar.

Tokyos guvernør Yuriko Koike sa torsdag at det er heilt «utenkeleg» at OL skal avlysast, men innrømmer samtidig at pandemiutbrotet vil påverke opptakta til leikane.

Japans regjering forsikrar at planlegginga av leikane held fram og at det ikkje er nokon endringar.

Medlemmer av IOC har tidlegare sagt at komiteen seinast innan utgangen av mai må ta ei endeleg avgjerd om leikane kan gjennomførast eller ikkje.

Shigeru Ishiba i Japans regjeringsparti seier at landet må legge planar for at OL kan bli avlyst eller utsett, sjølv om faren for dette enno er liten.

