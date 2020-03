Nasjonar hoppar av Raw Air på grunn av virusfrykt

sport

Etter det NTB kjenner til er det vedteke at det japanske laget avsluttar deltakinga si i turneringa etter storbakkerennet på torsdag i Granåsen i Trondheim. Årsak er situasjonen rundt koronaviruset.

Heller ikkje hopparane frå USA og Canada reiser til Vikersund, ifølgje den informasjonen NTB sit på.

Samtidig går det nett no mot at det blir halde renn i den norske skiflygingsbakken fredag, laurdag og søndag. NTB har vore i kontakt med Modum kommune torsdag, som har ansvaret for å gjere dei helsemessige vurderingane rundt arrangementet.

– Det har ikkje vore eit tema å avlyse inntil no. Viss det kjem noko frå styresmaktene som tilseier noko anna, vil vi følgje opp det, seier kommunikasjonsrådgivar Eivind Kopland til NTB.

Han viser til at eit er kommunelegen som tar dei endelege avgjerdene i saka. Frå kommunen blir det vidare påpeika at det i samarbeid med arrangøren er vedteke å innføre ei rekke strenge tiltak under Raw Air-renna.

Det er for lengst vedteke at renna går utan publikum.

– Ingen skal sjå desse renna som ikkje har ei oppgåve der, seier Kopland.

Utan hopparar frå fleire nasjonar på startlista, blir samtidig arrangementet i Vikersund fleire attraksjonar fattigare. Japanske Ryoyu Kobayashi er nummer to samanlagt i Raw Air etter at han vann kvalifiseringa i Granåsen onsdag.

På kvinnesida er òg Sara Takanashi blant dei aller største profilane.

