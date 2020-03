Tysk hoppstjerne fall i Granåsen – frykt for stygg kneskade

sport

Leyhe landa på 141,5 meter i kvalifiseringshoppet sitt, men umiddelbart etter landing måtte han over ende. Alt tyder på at det gjekk hardt utover kneet til tyskaren.

Leyhe var andremann i Raw Air-samandraget føre kvalifiseringa på onsdag. No er sjansen for siger spolert. Endå verre er det at tyskaren truleg står føre eit langt skadeavbrekk.

Leyhe vart liggande lenge i bakken og fekk behandling av medisinsk personell etter fallet.

– Det er godt å sjå at han ikkje er i ulideleg smerte, men vi ser at kneet glepp i det han går inn for landing. Veldig kjedeleg, sa Johann André Forfang til NRK.

– Det set ein støkk i deg når du ser sånt. Du har ikkje lyst til å sjå sånt, heldt han fram.

Leyhe tok den første verdscupsigeren sin i Willingen tidlegare denne sesongen.

