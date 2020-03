Solbakken om tomme tribunar: – Urettferdig

sport

FCK-manageren meiner det ikkje er rettferdig at Basaksehir får draghjelp av heimepublikummet i Istanbul, medan det blir stille frå tribunane i København neste torsdag.

– Ein kan seie at turneringa no går inn i ein fase der det ikkje er rettferdig. Konkurransefordelen for det eine laget er for stor, meiner Solbakken:

– Men det har ikkje noko med kampen i morgon (torsdag) å gjere. Den er vi førebudde på. Så får vi sjå om vi plasserer ut 30.000 utstoppa dokker til returkampen, held han smilande fram, ifølgje bold.dk.

Det er den ulike handteringa av koronaviruset i landa som gjer at det blir spelt med publikum nokre stader og utan på andre arenaer.

Uvisst

I helga tapte FCK mot Horsens for lukka dører i Parken. Også i ei rekke andre europeiske ligaer blir kampane spelte utan publikum.

To av åttedelsfinalane i Europaligaen, Sevilla – Roma og Inter – Getafe, har dessutan vorte utsett. Det kan òg skje med FC Københavns kampar, meiner Solbakken.

– Eg trur ikkje nokon veit kvar det endar for nokon turneringar, det vere seg superligaen, Champions League eller Europaligaen. Vi må berre følgje dei tilrådingane og retningslinjene som kjem. Det kan skje mykje berre på den tida vi er her (i Istanbul), seier han til B.T.

