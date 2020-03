Russisk skiløpar send heim frå Kollen – blir testa for koronaviruset

sport

Russaren som kom på 3.-plass på same distanse i Holmenkollen i 2019, henta aldri startnummeret sitt søndag. Seinare same dag vart han send heim.

Det skriv mellom anna den russiske avisa Sport Express, gitt att av Dagbladet.

No er Larkov tilbake i Russland for å bli testa for koronaviruset.

Resten av den russiske langrennsstroppen reiser til verdscupavslutninga i USA og Canada som går utan norske langrennsløparar.

Det vart bestemt tysdag i samråd mellom langrennskomiteen og langrennsleiinga.

