Ishockeysluttspelet blir avlyst på grunn av koronavirus-situasjonen

sport

Det var TV 2 som først omtala saka etter at ishockeyforbundet melde om avlysinga på nettsidene sine.

Bakgrunnen for avlysinga er som dei fleste saker for tida på grunn av smittefaren av koronaviruset. Måndag vart sluttspelet utsett, og no har all ishockey i Noreg vorte avlyst,

Det tyder òg at det ikkje blir noko kvalifiseringsspel til eliteserien i denne omgangen.

– Vi hadde ein ambisjon å få igjennom kvalifiseringa, men klarer ikkje det i denne omgangen grunna nasjonale pålegg og lokale forhold, seier organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm til NTB.

1. runde i kvalifiseringa skulle ha vore spelt torsdag mellom Comet–Grüner og Narvik–Lørenskog.

Hallen i Narvik er mellombels stengd.

