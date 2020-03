Håndballforbundet stansar alle regionale kampar

sport

Vedtaket inneber at all kampaktivitet i det regionale tilbodet blir stansa frå og med torsdag 12. mars. Dette tilbodet består av alle seriar og kampaktivitetar i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklassar.

Unntaket er eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbodet.

Dei tre sistnemnde serienivåa blir underlagde ei fortløpande vurdering med omsyn til vidare utvikling.

Vedtaket vil få konsekvensar for opp- og nedrykk i seriesystemet. Norges Håndballforbund vil dei næraste dagane komme tilbake til korleis dette blir løyst.

– Dette er ikkje noko vi gjer med lett hjarte, og eg beklagar den situasjonen som norsk handball no står overfor. Signala frå helsestyresmaktene er likevel så tydelege at dagens avgjerd verkar som ei riktig avgjerd, seier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

(©NPK)