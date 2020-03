sport

– Vi held oss til norske styresmakter. Og per dags dato er det ingen signal frå Uefa om at kampen ikkje går, men vi førebur oss på tomme tribunar slik situasjonen er no, seier generalsekretæren i fotballforbundet Bjerketvedt til NTB.

– Vi har full forståing for at det blir teke slike avgjerder og blir gitt denne typen føringar frå styresmaktene, seier han om at det ikkje blir publikum 26. mars.

– Vi er i løpande dialog med Uefa, men det er ikkje noko som tyder på at det blir noka avlysing.

