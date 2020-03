NFF med Ullevaal-tiltak – håpar framleis på fulle tribunar mot Serbia

sport

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss, han avgjer om vi kjem til EM eller ikkje. Å spele for fulle tribunar versus tomme tribunar, det kan nesten ikkje samanliknast, seier NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen til NTB.

Fulle tribunar tyder 27.200 tilskodarar.

Derfor sende fotballforbundet måndag ettermiddag ei liste med førebyggjande tiltak til smittevernoverlegen i Oslo. Dette omfattar mellom anna:

* Alternative måtar å sluse folk til og frå stadion for å unngå kø, i samarbeid og dialog med Ruter

* Å opne Ullevaal tidlegare for å spreie tilstrøyminga

* Halde att tribuneseksjonar etter kamp for å unngå kødanning på veg ut

* Auka vakthald

* Forsterking av reinhald på Ullevaal stadion, med mellom anna nok tilgang på Antibac

* Informasjon direkte til alle som har kjøpt billett

* Elektronisk kampprogram

* Mogleg refusjon av billett til dei som ikkje ønskjer eller kan kome på kamp

Tvedt Anderssen seier at fotballforbundet ønskjer ein «konstruktiv dialog» med helsestyresmaktene, der dei kan få tilbakemelding på dei tiltaka som er foreslått.

Ho viser elles til at det per i dag ikkje finst noka tilråding om at utandørsarrangement ikkje kan arrangerast, og ho understrekar at NFF følgjer dei råda som blir gitt av helsestyresmaktene.

Det har ikkje lukkast NTB å kome i kontakt med smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo.

