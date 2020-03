Marca: La Liga stengjer tilskodarar ute i to rundar

sport

Dermed må spanske fotballfans setje seg i sofaen og ikkje på tribunen dei neste to rundane, skal vi tru den spanske avisa.

Marca skriv at det førebels berre er runde 28 og 29 som er avlyst på grunn av frykta for koronaviruset. Vidare skriv avisa at avgjerda er tatt av styresmaktene i landet, og at ho vil bli offentleggjord seinare tysdag.

For Martin Ødegaard og Real Sociedad tyder det at dei speler føre tomme sete borte mot Eibar og heime mot Osasuna. Barcelona møter Mallorca (b) og Leganés (h), medan Real Madrid skal spele heime mot Eibar og borte mot Valencia.

