Høgmo får leiarjobb i NFF

Det opplyser NFF i ei pressemelding. Forbundet skriv at Høgmo er tilsett som ein del av den auka satsinga på toppfotball gjennom arbeidet med topptrenarutdanning og aldersbestemte landslag.

Høgmo kjem frå stillinga som sportsleg leiar i Fredrikstad Fotballklubb. Han var landslagssjef for Noregs fotballkvinner frå 1997 til 2000 og for herrane frå 2013 til 2016, og han har òg vore trenar for fleire aldersbestemte landslag.

– Eg har heile yrkeskarrieren min vore opptatt av utvikling, kunnskap og kompetansebygging. Eg er glad for at NFF vil ta ei tydeleg leiarrolle i dette arbeidet gjennom ei satsing på leiar- og trenarutdanning, og eg ser fram til å ta del i dette arbeidet, seier Høgmo, som tiltrer den nye stillinga si 1. april.

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF seier at Høgmo er den beste kandidaten dei kunne ha funne til jobben.

– Han har ein brei trenar- og leiarerfaring, og dessutan ein naturleg gode balanse mellom å leie og å sikre tryggleik i prestasjonsmiljøa rundt seg, seier ho.

