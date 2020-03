Grodås om benkja Jarstein – Dette taklar han bra

sport

Telemarkingen er erstatta av Thomas Kraft i målet i to kampar.

– Det er ikkje nokon ideell situasjon, men Rune er proff. Han kjenner til gamet der ute og at situasjonen ikkje er konstant. Rune har vore i ein slik situasjon før, men eg er ikkje uroa, seier keepertrenar for landslaget, Frode Grodås, til NTB.

Jobbar hardt

Almenning Jarstein har vore eit klart førsteval sidan Lars Lagerbäck tok over Noreg.

– Eg vitja Rune nokre dagar førre veke. Det var planlagt for ei god stund sidan. Eg såg han på trening, og det såg bra ut. Han jobbar hardt. Rune er i godt humør og taklar dette bra. Slik er det for målvakter innimellom. Det er berre plass til éin av dei på laget. Og kva er to veker utanfor laget? Eg sat på benken i eit heilt år før fotball-VM i 1998 og måtte svare på dette kvar veke, seier Grodås til NTB og ler godt.

Han var Noregs beste i sluttspelet i Frankrike, der Noreg tapte åttedelsfinalen mot Italia med 0–1.

Tilbake

Ørjan Håskjold Nyland er òg tilbake etter skade. Han har spelt to ligacupkampar (mellom dei finalen) for Aston Villa den siste tida, men er vraka i serien bak Pepe Reina.

– Han viser at han taklar det å vere ute, han òg. Det er ein kjempestyrke, seier Grodås om Nyland.

I tillegg til Almenning Jarstein og Nyland, er Sten Grytebust og André Hansen dei heitaste på keeperfronten for landslaget.

Slår Noreg Serbia, ventar eit finale mot anten Israel eller Skottland veka etter, også ho blir spelt på Ullevaal. Vinnaren er sikra plass i EM-sluttspelet til sommaren.

Noregs tropp blir offentleggjord måndag neste veke.

