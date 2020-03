Europaligakamp blir råka av virusfrykt, må spele for tomme tribunar

sport

Dermed blir den første av to åttedelsfinalar mellom laga spelt for tomme tribunar i Sevilla. Den spanske klubben opplyser på heimesidene sine at det er styresmaktene som har tatt avgjerda.

– Dette blir gjort for tryggleiken til tilskodarane og for å unngå spreiing av koronaviruset, opplyser klubben.

Kampen føyer seg inn i rekkja over kampar i Europaligaen eller Meisterligaen som får avgrensingar som følgje av koronaviruset. Mellom anna må Erling Braut Haaland og hans Borussia Dortmund spele for tomme tribunar i returoppgjeret på onsdag borte mot Paris St. Germain i Meisterligaen.

Også meisterligakampen på tysdag mellom Valencia og Atalanta blir spelt føre tusenvis av tomme sete.

Måndag vart det bestemt at all idrett i Italia avlyser alle idrettsarrangement, på alle nivå, fram til 3. april. Også dette er eit ledd for å avgrense smitte av koronavirus. Italia er eitt av landa som er hardast råka av viruset.

Når Eliteserien i fotball i Noreg straks startar opp att, er det ikkje like dramatiske tiltak som er sett i verk. Norges Fotballforbund har bestemt at spelarane inntil vidare ikkje skal ta kvarandre i hendene, verken før eller etter kamp.

(©NPK)