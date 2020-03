Zuccarello-skåring i viktig Wild-siger

sport

Sigeren mot Anaheim Ducks var viktig for Wild i kampen om å nå sluttspelet etter at dei tapte mot Los Angeles Kings dagen før. Zuccarellos Wild er framleis i føringa kampen om dei såkalla «wild card»-plassane i NHL-sluttspelet. Wild har 77 poeng etter 69 kampar, eitt poeng meir enn tre andre lag i Western Conference.

I kampen på søndag tok Anaheim Ducks leiinga etter elleve minutts spel i Honda Centre, men berre minuttet seinare utlikna Mats Zuccarello.

Nordmannen prøvde å sentre pucken tilbake til Alex Galtsjenjuk, men han gjekk i staden rett i ein av Ducks forsvarsspelarar. Nordmannen tok likevel returen og sette pucken i mål.

Kort tid etter sørgde Kevin Fiala for at Wild gjekk til pause med 2-1-leiing, men to skåringar av heimelaga førte til 3–2 til Anaheim inn i den nesten. Etter tre periodar stod det 4–4 på måltavla og kampen gjekk med det til forlenging.

Der sette Fiala inn det som vart den avgjerande skåringa, og sørgde for 5-4-siger til Wild. Zuccarello fekk litt over 15 minutt på isen.

