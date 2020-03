Smittetiltak i Raw Air, ingen tilskodarnekt

sport

Opningsrenna i Holmenkollen fredag og laurdag gjekk for tomme tribunar som følgje av vurderingane frå helsestyresmaktene rundt faren for smittespreiing. Renna på søndag vart avlyste, men av andre grunnar enn virusfrykt.

Måndag og tysdag held Raw Air-sirkuset fram på Lillehammer, og onsdag og torsdag er det renn i Granåsen i Trondheim. For herrehopparane blir det heile så avgjort i skiflygingsbakken i Vikersund komande helg.

Måndag ettermiddag fanst det ingen vedtak som tilseier at det òg blir tomme tribunar i renna som no ventar.

– Det er ikkje gjort nokon vedtak om avgrensingar for tilgangen publikum har til dei komande arrangementa på Lillehammer, Trondheim eller Vikersund, stadfestar arrangementssjef i Skiforbundet, Terje Lund, overfor NTB.

Inndrog skjenkjeløyvet

Lund understrekar vidare at forbundet har løpande dialog med både nasjonale og lokale styresmakter, og seier tiltak som måtte bli pålagde av helsestyresmaktene, løpande vil bli sett i verk.

Enkelte grep er samtidig allereie tatt i forkant av renna på Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

– Både lokale styresmakter og arrangørane våre har sett i verk ei rekkje tiltak på arenaene for å avgrense smittefare, utan at dette vil leggje ein dempar på arrangementet, seier Lund.

Tiltaka handlar mellom anna om å avgrense inneareal der publikum kan opphalde seg.

Søndag vart det òg kjent at Modum kommune har inndrege skjenkjeløyvet til Raw Air-arrangørane i Vikersund. Samtidig vart det varsla ekstra kontrollar før og under arrangementet slik at ingen rusa personar slepp inn i anlegget.

Hygienetiltak

Modum kommune har òg pålagt arrangøren å styrkje vakthaldet rundt busstransporten til og frå skiflygingsbakken, slik at berre sitjeplassane blir nytta.

Ekstra fokus på mathygiene og informasjon til publikum blir òg vektlagt i skrivet som vart sendt ut frå kommuneleiinga søndag.

I skiforbundet held ein seg til dei pålegga som til kvar tid ligg føre.

– Skulle det kome nye vedtak eller retningslinjer frå helsestyresmaktene i tida framover, vil vi med ein gong tilpasse oss desse, seier arrangementssjef Lund.

(©NPK)