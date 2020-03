Molde droppar treningsleir i Spania som følgje av virusfrykt

sport

Det stadfestar Molde-direktør Ole Erik Stavrum overfor lokalavisa Romsdals Budstikke.

– Vi tar ingen sjansar rundt det. Vi bestemte oss no i dag morgon etter råd frå medisinarane, og vi kjem til å halde oss i Molde i trygge omgivnader, seier han.

MFK skulle eigentleg reise til Marbella tysdag morgon, men ombestemte seg fordi ein fryktar å bli sett i karantene på grunn av koronaviruset.

– Vi har følgt situasjonen nøye frå dag til dag, og vi har henta råd frå Folkehelseinstituttet, medisinsk hald og stort sett alle andre relevante kjelder vi har fått tak i. Vi trur ikkje det er farleg å vere i Marbella, men vi meiner at risikoen for å bli sett i karantene er for stor, seier Stavrum til Romsdals Budstikke.

Like før helga vart det klart at Rosenborg droppar ein planlagd treningsleir same stad. I staden skal trønderane trene på heimebane.

Måndag melder RBK dessutan at klubben stengjer klubbhuset Brakka for eksterne personar.

– På bakgrunn av den uklare situasjonen rundt koronaviruset har klubben bestemt å stengje Brakka for eksterne dei neste fjorten dagane, skriv klubben.

Også Kristiansund har avlyst ein treningsleir i Marbella som følgje av virussituasjonen.

(©NPK)