Kommunelegen i Oslo avgjer om Noreg–Serbia skal gå for tomme tribunar eller ikkje

Noreg speler omspelskamp mot Serbia på Ullevål stadion 26. mars. Kampen er for lengst utseld, og det er venta 27.000 tilskodarar på tribunen.

Koronaviruset har gjort det usikkert om kampen skal spelast for fulle tribunar eller ikkje. Fleire land har innført reglar som gjer at fotballkampar på eit visst nivå må gå for tomme tribunar i dei kommande vekene.

Line Vold, avdelingsdirektør for smitte og beredskap i Folkehelseinstituttet (FIH), sa dette då NTB snakka med henne i samband med pressekonferansen til FIH måndag kveld:

– Vi har laga generelle råd om korleis ein lokalt skal risikovurdere denne typen arrangement. Dei ligg ute på nettsidene våre. Det er fleire forhold ein skal vurdere, og det er slik at det er kommunelegen lokalt som har heimel i lovverket til å eventuelt avlyse arrangement viss ein meiner det ikkje er forsvarleg å gjennomføre dei, sa Vold.

– Tenkjer du at det er forsvarleg å arrangere eit slik arrangement med 27.000 tilskodarar samla på éin stad?

– Generelt sett er det slik med store arrangement at det er aller mest effektiv som smittevernførebyggjande tiltak å avlyse slike om ein har smitte gåande i befolkninga. Så kan det vere andre årsaker til at ein ønskjer å avlyse arrangement tidlegare enn om det er ein epidemi gåande lokalt. Det kan vere forhold som om det er utandørs eller innandørs, og om det kjem mange frå område der det er smitte. Det er slike forhold som då må vurderast, og dette må det då gjerast ei risikovurdering av lokalt, forklarte Line Vold.

Måndag kveld var det registrert 192 koronasmitta i Noreg. Folkehelsa har ikkje registrert at smitten spreier seg i befolkninga.

